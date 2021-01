Confermata la sospensione per otto mesi di Simone Olivieri, il dg dell’Università per Stranieri, indagato nel caso dell’esame farsa di Luis Suarez. Il tribunale del Riesame, scrive il Corriere dell'Umbria, "ha respinto il ricorso contro la misura cautelare presentato dall’avvocato di Olivieri, Francesco Falcinelli. I pm Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti per Olivieri, la rettrice Giuliana Grego Bolli e la docente Stefania Spina avevano chiesto i domiciliari, poi trasformati in otto mesi di sospensione dal gip".



"Per i magistrati - si legge - la posizione di Olivieri gli consentiva “di influire significativamente su tutto quanto avviene nell’ateneo, potendo in astratto avere accesso a qualsiasi documentazione necessaria all’accertamento dei fatti”. Insomma poteva distruggere le prove. Non solo. Per Olivieri e Grego Bolli va “limitata la possibilità di comunicare con i loro sottoposti e comunque con le altre persone informate sui fatti che potrebbero sentirne l’influenza, onde evitare che possa essere condizionata la genuinità delle loro deposizioni”. Intanto dal 31 dicembre, data in cui è scaduto il contratto di Francesco Lampone, indicato come dg ad interim dopo la sospensione di Olivieri, l’Unistra di Perugia è senza redini amministrative.