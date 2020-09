7









La Juventus prepara ora dopo ora la trasferta di domenica contro la Roma, ma al di fuori dei cancelli della Continassa imperversa la tempesta sul caso Suarez. Oggi sono stati ascoltati dai pm di Perugia l’avvocato Luigi Chiappero, storico legale della Juventus, insieme alla collega Maria Turco, nell’ambito dell’inchiesta sull’esame farsa sostenuto dall’attaccante uruguaiano. Queste le parole riportate ai microfoni di Adnkronos di Chiappero: "Abbiamo ascoltato le domande dei pm, pensiamo di aver contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti nella nostra veste di testimoni, ci è servita per ribadire la trasparenza del nostro operato professionale in un clima assolutamente sereno e costruttivo. Aspettavamo con ansia l'occasione per riferire in merito ai fatti, come si è dimostrato, la verità viene spesso alterata, tagliata, ricostruita. E viene spesso restituita in un racconto che serve più al lettore ma che non è la verità. La Juve è estranea a qualsiasi addebito? Certo".