2









Il caso Suarez sta agitando non solo il mondo Juventus, ma l’Italia intera. La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta sull’esame farsa sostenuto dall’attaccante dell’Atletico Madrid per ottenere il passaporto italiano. Indagini che hanno subito uno stop. È quanto il procuratore capo Raffaele Cantone ha riportato all’Ansa, spiegando che la decisione è legata a quelle che vengono ritenute ripetute violazioni del segreto istruttorio



Il magistrato ha deciso di aprire un fascicolo per accertare eventuali responsabilità: "Sono indignato per quanto successo finora, compreso l'assembramento dei mezzi d'informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più".