tiene ancora banco, anche nel 2021, a distanza di più di tre mesi e mezzo dall’esame sostenuto a Perugia. Dopo il duro commento di, procuratore di Perugia, in merito alla fuga di notizie sul test farsa dell'uruguaiano ( qui la lettera pubblicata su Il Foglio), emergono nuovi particolari sull’identità del colpevole. Come riporta il Corriere dell’Umbria, la persona in questione potrebbe essere il colonnello, che proprio nei giorni delle perquisizioni e dei sequestri aveva rilasciato varie interviste.