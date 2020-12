Il comunicato della Procura di Perugia, che fa luce sulla vicenda Suarez, diventerà ben presto un nuovo quadro di casa. Alvino Carlo, ovviamente. A ribadirlo è lo stesso giornalista napoletano attraverso il suo profilo instagram, dove ha ironizzato su quanto accaduto ai bianconeri: "Cerco una cornice adatta per un nuovo quadro da appendere in salotto. Aspetto suggerimenti... grazie". I tifosi chiaramente hanno sostenuto lo speaker di Radio Kiss Kiss, incalzati dal messaggio di Alvino: "Ma tanto è inutile, vinceranno pure questo"; "sono dei ladri, manca a loro quest'altro nuovo quadretto". Leggete pure qui in basso...