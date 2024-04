CASO STIPENDI, IL COMUNICATO UFFICIALE

La Juventus tramite il proprio sito ufficiale ha reso noto l'esito dell'arbitrato riguardate il caso stipendi ed in particolare Cristiano. Di seguito il comunicato ufficiale.. ("Juventus" o la "Società"), con riferimento al giudizio arbitrale instaurato dall'ex tesserato Cristianodos Santos Aveiro ("Ex Tesserato") nei confronti della Società, comunica che in data odierna il Collegio ArbitraleGli Arbitri, con decisione a maggioranza, hannonella stagione sportiva 2020/21 econcluso tra le parti, ritenendo, dunque, che lpertanto, hanno rigettato le domande dell'Ex Tesserato di nullità dell'accordo di riduzione dei compensi e di adempimento dell'accordo di integrazione; hanno altresìrilevando l'assenza di dolo in capo alla Società, la cui condotta non ha inciso sulla volontà dell'Ex Tesserato di sottoscrivere il predetto accordo di riduzione; hanno accolto parzialmente la domanda formulata in estremo subordine dall'Ex Tesserato, accertando la responsabilità precontrattuale di Juventus derivante dal fallimento della trattativa e condannato la convenuta al pagamento di una somma pari a circa Euro 9,8 milioni (corrispondente alla metà della richiesta dell'Ex Tesserato, pari a circa Euro 19,6 milioni).Per informazioni sui procedimenti arbitrali instaurati dall'Ex Tesserato, entrambi definiti, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2023, disponibile sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Bilanci e Prospetti, Bilanci e Relazioni).