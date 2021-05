C'è crisi ed è forte. Inter e Juventus portano avanti di una linea volta ad ottenere agevolazioni per far fronte alle difficoltà incontrate nel pagamento regolare degli stipendi dei propri tesserati. Nel corso dell'Assemblea di Lega di oggi, è stato dunque concordato di inoltrare alla FIGC la richiesta di poter posticipare di 6 mesi i versamenti di maggio e giugno. I club di A vogliono rivolgersi inoltre all'Assocalciatori per chiedere la rinuncia a due mensilità dei loro assistiti.