Dopo la conferma della squalifica di due giornate per Josè Mourinho, sono state rese note le motivazioni della Corte d'Appello. In particolare, nella nota pubblicata dalla FIGC, c'è una parte in cui l'allenatore della Roma si riferisce alla Juventus.Nelle motivazioni, si legge: "Mourinho all’interno dello spogliatoio che, a fronte della semplice negazione da parte del sig. Serra delle accuse a lui rivolte, indugiava in espressioni offensive («sei un bugiardo», «non sei un uomo») ovvero gravemente allusive sulla presunta parzialità del suddetto ufficiale di gara (