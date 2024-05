Il gesto di Sandronel ridursi l'ingaggio è stato evidenziato dal tecnico del Newcastle, Eddie, durante una conferenza stampa. Howe ha sottolineato che Tonali ha espresso il desiderio di ridurre il proprio stipendio, dimostrando buona fede e determinazione nel superare gli errori del passato. Attualmente squalificato a causa del caso scommesse, Tonali ha manifestato il rimorso e la volontà di imparare dagli sbagli. Questo gesto potrebbe rappresentare un importante passo nella sua crescita personale e professionale, dimostrando un impegno genuino verso il riscatto.LE PAROLE - "Era qualcosa che voleva fare. Si sentiva in colpa, ha mostrato al club di essere in buona fede, di essere dispiaciuto e determinato a lasciarsi tutto alle spalle per cercare di imparare dagli errori".