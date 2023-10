legali del centrocampista del Newcastle stanno cercando di accelerare le operazioni trovando un accordo con con la Procura federale. L'obiettivo della difesa è patteggiare un anno di squalifica, anche se la pena potrebbe essere maggiore visto che Tonali come da lui confessato ha scommesso anche sulle squadre in cui giocava, ovvero Brescia e Milan.Nell'interrogatorio con Chiné, Tonali ha fatto chiarezza sulla sua posizione e, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbe anche chiarito a lungo(«Fu lui a suggerirmi Icebet e nell’ambiente si vociferava che anche lui avesse ingenti debiti in giro»). L'ex Milan ha riferito di essere solo uno scommettitore e di non aver mai voluto o dovuto coinvolgere compagni o amici, si legge sul quotidiano.