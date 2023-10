Oltre a Nicolò Fagioli, anche Zaniolo e Tonali sono indagati dalla Procura di Torino per aver scommesso su siti illegali. "I poliziotti arrivati a Coverciano sono rimasti sorpresi nel veder- scrive Repubblica - dirigente della Nazionale, vero. Ma non uno sconosciuto proprio per quegli stessi inquirenti. Allegati agli atti dell’ultima maxi inchiesta sul calcioscommesse. Si legge: «Nel 2006 Buffon è stato accusato dalla procura di Parma di scommesse sportive illecite, in violazione dell’articolo 4 della legge 401», lo stesso che viene contestato oggi ai calciatori azzurri. La Procura - si legge - chiese l’archiviazione dopo che era stato appurato questo: «L’ammontare delle scommesse di Buffon raggiungeva i 2 milioni di euro. Il denaro per le giocate era accreditato su siti specializzati da un amico di Parma per evitare di fare comparire direttamente il nome del giocatore,a ha ammesso di essere un giocatore accanito in vari settori: casinò, biliardo, cricket e di aver scommesso sul calcio straniero e su altre discipline, perché in Italia era possibile farlo".