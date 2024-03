Sandrosi trova di nuovo al centro di accuse riguardanti il caso scommesse. La Football Association (FA), l'organismo calcistico britannico, ha sollevato accuse di "cattiva condotta" in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse. Secondo quanto riportato, il centrocampista avrebbe violato la regola ben cinquanta volte, piazzando scommesse su partite dal 12 agosto al 12 ottobre. Questo è avvenuto dopo il suo trasferimento al Newcastle, squadra in cui è stato tesserato dallo scorso luglio.IL COMUNICATO - "Il Newcastle United è a conoscenza di un'accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e ha ancora il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento"