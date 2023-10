Giancarlo Padovan, su calciomercato.com torna a parlare del caso scommesse e delle squalifiche inflitte a Fagioli e Tonali: "Se per aver scommesso su siti illegali e sul calcio, ma mai sulla Juventus, Nicolò Fagioli ha patteggiato sette mesi di squalifica (la rieducazione è accessoria), i dieci mesi inflitti a Sandro Tonali sono veramente nulla. Sia perché l’ex milanista aveva fatto puntate sulle squadre in cui ha giocato, sia perché non c’entra nulla che fossero sulla vittoria e non su pareggio e sconfitta. Siccome, però, la chiarezza e la coerenza ci fanno da maestre, vogliamo ribadire che entrambe le condanne, quantunque patteggiate, non siano eque in rapporto al reato sportivo commesso".