Lafa un quadrato attorno a Nicolò. In attesa dei movimenti della giustizia sportiva il centrocampista classe 2001 si sta allenando alla Continassa. È consapevole di rischiare una lunga squalifica ma sta cercando di concentrarsi solo sul campo. Rimasto a Torino lunedì ha partecipato alla festa dei 100 anni della famiglia Agnelli. Il club, come riferisce La Gazzetta dello Sport, aspetterà l'eventuale squalifica prima di capire come agire.