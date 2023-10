Andrea Abodi, Ministro dello Sport, intervistati da 24 Mattino su Radio 24, parla del caso scommesse nel calcio.I calciatori coinvolti in questo scandalo scommesse devono essere estromessi dagli Europei del 2024 qualora l’Italia riuscisse a qualificarsi? "Non credo alle sanzioni esemplari, credo alle sanzioni giuste. Ci sono le norme, vanno applicate".Su Corona: “Credo che sia paradossale che un personaggio del genere (Fabrizio Corona ndr) diventi un portavoce anche di “istituzioni” diciamo così genericamente. Non capisco come possa essere nata una situazione del genere, io penso che il segreto istruttorio abbia un suo valore, debba essere preservato, abbiamo visto in altri casi, troppi, questo segreto violato, questo diventa clamoroso, perché spesso ce lo trovavamo sui giornali prima del diretto interessato, qui c’è addirittura un portavoce, siamo andati oltre”.Dimissioni di Gravina da presidente della Figc? "Dimissioni Gravina? Io penso che in questo momento sembra quasi una richiesta per distrarre, le responsabilità della Federazione verranno valutate ma io credo che in questo momento dobbiamo concentrarci su affrontare il problema. La Federazione, dal canto suo, ha fatto corsi di formazione di tutti i ragazzi di ogni età che vengono convocati nelle Nazionali, dopodiché ci sono le responsabilità delle Leghe, che non sempre fanno tutto quello che dovrebbero fare in termini di formazione sui rischi delle scommesse, poi c’è la responsabilità dei club e poi la responsabilità individuale. Io credo che sia molto importante la gestione dello spogliatoio, saper avere con i ragazzi, che hanno molto tempo libero, una relazione che faccia comprendere qualunque tipo di disagio, non sempre avviene questo quindi prima di arrivare alle responsabilità della Federcalcio, che è indubbiamente responsabile del sistema, ci sono tante altre tappe che precedono questa valutazione”.