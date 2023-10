Dal palco del Festival dello Sport, Zlatanha parlato del coinvolgimento dell'ex compagno Sandro Tonali nello scandalo scommesse:"So poco di questa storia. Mai sentito da lui, mai visto in difficoltà e mai visto che stava male. Giudicare prima di sapere non si sa. Poi se è malato di scommesse bisogna aiutare, è come una droga. Purtroppo non lo so, non pensavo... Poi bisogna capire se andava al casinò, anche io sono andato al casinò. Poi se ha fatto scommesse sul calcio da professionista è un'altra storia. Ma se uno gioca a blackjack... ognuno fa quello che vuole con i suoi soldi. Bisogna capire com'è la situazione".