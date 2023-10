Sandro Tonali ha ammesso di aver scommesso sul calcio e a differenza di Nicolò Fagioli, di averlo fatto anche sulla sua ex squadra, il Milan. Da quanto risulta non ci sarebbero comunque gli estremi per l'illecito sportivo e l'accusa ben più grave di aver alterato i match. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, il suo team di legali sarebbe pronto a offrire al procuratore Chiné la seguente proposta: un anno di squalifica, più 5 o 6 mesi di pena riabilitativa “in stile Fagioli”, cioè con una serie di incontri previsti nelle scuole calcio e con le società di base oltre a un percorso terapeutico che l’ex rossonero sostiene già di aver cominciato grazie al supporto degli specialisti.