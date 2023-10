è stato ufficialmente squalificato per sette mesi ma l'indagine non si ferma. Molto passerà da quelle chat che la Procura di Torino sta estraendo dai cellulari di Sandro Tonali e Nicolò ZanioloNon solo altri "scommettitori", l'inchiesta potrebbe riguardare anche coloro che erano a conoscenza dei fatti e che rischierebbero la squalifica per omessa denuncia.Lo dice il comma 5 dell’articolo 24 del codice: i soggetti venuti a conoscenza di un compagno che scommette sulle partite - o è intenzionato a farlo - hanno l’obbligo di informare «senza indugio» la procura Figc. Il procuratore Chiné, scrive il Corriere dello Sport,. Del resto, le parole di Fagioli hanno fatto scalpore: "Dragusin e Gatti mi hanno prestato i soldi". I due non avrebbero mai sospettato la destinazione di quei 40 mila euro (a testa) elargiti al compagno, eppure la frase "gli ho detto che mi servivano per comprare un orologio e che avevo i conti bloccati da mia madre" non convince del tutto gli inquirenti.In ogni caso comunque,Anzi, l’accordo procura-Fagioli, si legge, potrebbe diventare un’esca per permettere a tanti (anche compagni dell’ex Milan) di uscire allo scoperto e confessare che sì, erano a conoscenza di tutto, con una squalifica magari di un solo mese.