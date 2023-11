Nuovi aggiornamenti relativi al caso scommesse, che sta sconvolgendo il calcio italiano. Ieri è arrivata la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Alessandro Florenzi, terzino del Milan, che oggi pomeriggio si è presentato presso la Procura di Torino per essere ascoltato nell’ambito dell’inchiesta piemontese. All’esterno azzurro, viene contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, ossia la fattispecie prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989.Filtrano le prime indiscrezioni su quanto ha riferito, quest'oggi, Alessandro Florenzi al pm della Procura di Torino, durante l'interrogatorio reso alla pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della squadra mobile. Il terzino rossonero è stato ascoltato in veste di indagato e avrebbe dichiarato, come riportato da ANSA, di aver scommesso sì, ma mai sul calcio e solo su altri giochi, tra cui la roulette.