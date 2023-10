Nel corso della deposizione fatta da Nicolò Fagioli davanti al procuratore della Figc Chiné per il caso scommesse, che ha portato a 7 mesi di squalifica più 5 di lavori socialmente utili, il centrocampista bianconero ha specificato che il club non era a conoscenza del problema rivelando anche il motivo. Due le ragioni. La prima: "Scommettevo con una tale frequenza e anche su più eventi contemporaneamente che non sono in grado di ricordare. Non ho mai parlato delle mie scommesse con dirigenti e/o calciatori e/o tesserati della Juventus perché non mi fidavo di nessuno".