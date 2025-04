Caso scommesse, Fagioli rompe il silenzio: il messaggio

CALCIOMERCATO

Dopo la riapertura del caso scommesse che ha riportato l’attenzione mediatica su Nicolò Fagioli, il centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina ha scelto di esprimersi con un messaggio tanto sottile quanto significativo. Sul proprio profilo Instagram, il classe 2001 ha condiviso la foto della sua libreria personale, accompagnandola con una citazione dello scrittore brasiliano Paulo Coelho: «Non vivo né nel mio passato né nel mio futuro. Possiedo solo il presente, ed è il presente che mi interessa».Una frase che, a prima vista, può sembrare generica, ma che in questo momento assume un significato ben preciso. Fagioli, reduce da mesi complessi e da un percorso di recupero non solo sportivo ma anche personale, sembra voler lanciare un messaggio chiaro: non intende farsi condizionare dal peso del passato né dalle incertezze sul futuro. Il focus è sul presente, sul campo e sulla volontà di ripartire.

Il post ha attirato l’attenzione di tifosi e appassionati, molti dei quali hanno interpretato le parole come un invito alla resilienza. In un momento in cui il caso scommesse torna a far discutere, Fagioli sceglie la via del silenzio eloquente, affidandosi alla letteratura per esprimere il proprio stato d’animo.