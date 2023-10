E' di stamattina la notizia dell'indagine per scommesse su piattaforme online illegali, in cui è coinvolto anche Nicolò. Il calciatore della Juventus è già stato ascoltato dalla procura federale della Figc, perché, come riportato dall’Ansa,- I movimenti online di Fagioli sono finiti in un’indagine su un giro di scommesse su piattaforme online senza licenza, ma le scommesse sono ancora al vaglio degli inquirenti. Giocare d’azzardo non è un reato ma lo è farlo su piattaforme illegali: solitamente questa fattispecie si risolve con una multa.