Caso scommesse: Fagioli e Tonali rischiano un altro procedimento sportivo?

Getty Images

Fagioli e Tonali possono tornare al centro di un procedimento sportivo?

La domanda è sorta spontanea, dopo che il caso delle scommesse su siti illegali è tornato a scuotere il mondo del calcio:, entrambi già squalificati, con il secondo seguito dallain chiave mercato, potrebbero essere oggetto di un nuovo procedimento sportivo? A dare una risposta è La Gazzetta dello Sport."È molto difficile per il principio del ne bis in idem ("non due volte per la stessa cosa": nessuno può essere processato due volte per lo stesso reato) - scrive il quotidiano - e Tonali e Fagioli hanno già patteggiato una condanna per le scommesse confessate. Per aprire un nuovo fascicolo, l'attività di "reclutatori" di altri calciatori dovrebbe essere considerata un fatto nuovo e non essere emersa nel procedimento già esaurito (in Interrogatorio a Torino Tonali specifica di aver già reso dichiarazioni alla procura Figc): lo valuterà il procuratore Chiné che ha già chiesto gli atti alla procura di Milano".

Cosa rischiano gli altri giocatori coinvolti?

E cosa rischiano sul piano della giustizia sportiva gli altri giocatori coinvolti (dieci in totale, oltre a Fagioli e Tonali)? "Per la giustizia sportiva - scrive ancora Gazzetta - costituisce illecito solo scommettere sul calcio (comma 1 dell'art. 24 del codice di giustizia sportiva): al momento agli atti risultano puntate solo su poker, altri giochi e altri sport perciò i calciatori non rischiano nulla".