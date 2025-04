Caso scommesse: Di Maria interviene sui social

Calciomercato/Getty

Le accuse di coinvolgimento nel nuovo filone investigativo del caso scommesse hanno indotto uno dei diretti interessati a dissociarsi ufficialmente dall’accostamento. Ogni riferimento in tal senso verte sulla storia Instagram di Angel. L’ex attaccante dellaha deciso di rompere il silenzio e di esprimere con fermezza la propria estraneità ai fatti, prendendo posizione in maniera netta sul caso che sta agitando nuovamente il mondo del calcio italiano.Il nuovo scandalo scommesse, che coinvolge diversi tesserati di Serie A, ha generato una scia di indiscrezioni e ipotesi che, inevitabilmente, ha lambito anche figure di un certo peso nel calcio europeo. Di fronte a questo scenario, Di Maria ha scelto di intervenire in prima persona per chiarire la propria posizione.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il campione del mondo ha dichiarato: “Prima di pubblicare notizie di stampa, vorrei chiarire che non ho mai fatto scommesse illegali di alcun tipo”. Una presa di posizione chiara e inequivocabile, che punta a mettere fine a qualsiasi ambiguità e a tutelare l’immagine del giocatore.L’ex esterno offensivo della Juventus, oggi in forza al Benfica, ha così rispedito al mittente ogni allusione, cercando di tagliare sul nascere qualsiasi voce infondata.