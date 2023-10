Paolo, a La Stampa, parla così dei giocatori coinvolti dal calcioscommesse:"C'è troppo buonismo, si tende a comprendere e giustificare. Premesso che bisogna aspettare l'esito dell'inchiesta e rispettare chi soffre di malattie come la ludopatia, voglio essere schietto: se qualcuno, fortunato, rischia di sciupare tutto per comportamenti leggeri è un cogl..ne, non un poverino. E se vengono accertate responsabilità anche le società devono punirli, sennò come al solito si fanno belle parole".