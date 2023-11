Nicolò Tonali, squalificato dalla Figc per 10 mesi per il caso scommesse, deve ora affrontare una nuova indagine, sempre su questo tema, aperta dalla Football Association. La federazione inglese adesso vuole vederci chiaro sulla situazione del giocatore del Newcastle e capire se ad esempio, l'ex Milan ha continuato a scommettere anche dopo il suo passaggio in Premier League e nel caso, se abbia puntato sulla propria squadra.