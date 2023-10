Altre notizie sul caso scommesse. Gli inquirenti - scrive Repubblica - stanno tracciando idi, i flussi delle scommesse, le piattaforme utilizzate, per capire se oltre all’utilizzo di portali illegali, a cui si accede tramite una vpn che nasconde il proprio indirizzo Ip permettendo di connettersi come se si fosse all’estero, sia stato commesso qualche altro illecito o irregolarità. Per il momento, nessuno parla di partite alterate, ma solo di scommesse vietate.