Nuovi guai in vista per Fabrizio. Dopo le rivelazioni sulle scommesse nel mondo del calcio, l'ex re dei paparazzi potrebbe infatti rischiare la sorveglianza speciale. La parola passa ora al Tribunale di Milano, che il 14 novembre dovrà valutarne la pericolosità sociale. Un fatto, questo, che secondo la Stampa comporterebbe tutta una serie di prescrizioni da rispettare per l'ex re dei paparazzi.