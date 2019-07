Gianluca Savoini, indagato dalla Procura di Milano per i finanziamenti illeciti alla Lega pic.twitter.com/JMPrDfMDdq — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 13 luglio 2019

La politica italiana è stata travolta dallo scandalo Gianluca Savoini di cui è stato registrato un audio nel quale chiede finanziamenti da petrolieri russi per la campagna elettorale della Lega. In attesa di capire gli sviluppi sul piano politico, l'Eco di Bergamo fa un ritratto del politico italiano tirando in ballo anche la sua fede calcistica. "E' uno juventino con il busto di Mussolni sulla scrivania", scrive il direttore del quotidiano Giorgio Gandola."Vorrebbe essere amico di Putin come lo è di Moggi - continua - da lui difeso negli anni cupi di calciopoli nei talk show delle tv locali con termini come complotto e macchinazione". L'articolo è stato condiviso su Twitter da un giornalista conosciuto non certo per le sue simpatie verso la Juve: Maurizio Pistocchi.