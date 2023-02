PM Prisma Santoriello SHOCK: "Odio la Juventus! Plusvalenze fittizie NON... https://t.co/KDCcQE8EW3 via @YouTube — sandro crocioni (@crocio67) February 7, 2023

Nel video emerso in cui i, durante un convegno tenutosi a Milano nel 2019, afferma di odiare la Juventus e di tifare Napoli , c'è una parte in cui il procuratore che ha indagato i bianconeri parla del tema delle plusvalenze: "Plusvalenze determinate dallo scambio di...Nella misura in cui in bilancio c'è chiaramente scritto che la plusvalenza è l'emergenza della vendita di Ciro Santoriello, anni 55 anni, 105 chili, alto un metro e sessanta che viene scambiato con Michele Plastino, anni 13 e bla bla bla e che a tutti e due abbiamo attribuito un valore di cento milioni. Nella misura in cui ciò viene chiaramente esternato nel bilancio, rende il bilancio nullo, annullabile, quello che vi pareÉ il bilancio di una società su cui non vale la pena investire o da cui bisogna uscire perché non è una società redditizia ma non è assolutamente un bilancio falso".