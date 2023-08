Come raccontavamo ieri ( QUI ), lasi era appostata alla finestra con tutta la calma del mondo, intenta ad osservare le beghe tra l’Inter e l’entourage di Samardzic. Aspettando un segnale concreto, una rottura totale tra le parti che facesse naufragare la trattativa.: il giocatore resta a Udine, almeno per il momento, e non si unirà al club nerazzurro.È successo quello che la Juventus aspettava, quanto meno per iniziare una fase di studio sulla fattibilità del colpo. Sì, perché la rottura con l’Inter. Dopo le ottime prestazioni della passata stagione, il centrocampista ha concentrato su di sé l’interesse di numerosi club e, adesso, si attende un affondo dalle ricche squadre diin testa.Questo lo scenario al momento, ma una piccola fessura si è aperta.La squadra mercato è ancora impegnata nell’opera di sfoltimento della rosa, ma se ogni tessera del puzzle dovesse andare al posto giusto, non è da escludere un tentativo. D’altronde,, lo dimostrano le due operazioni estive: