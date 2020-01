Arrivano le scuse di Bruno Vespa per lo "spot" elettorale di Matteo Salvini durante l'intervallo di Juve-Roma. In mattinata il presentatore di Porta a Porta ha chiarito con una nota : ​“Secondo le tradizioni di Porta a porta martedì 21 e mercoledì 22 Nicola Zingaretti e Matteo Salvini sono stati nostri ospiti entrambi per 53 minuti. Identico tempo in video e in voce abbiamo dato a Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, non trascurando di dar brevemente voce anche alle liste minori.Gli spot con Zingaretti e con Salvini sono andati entrambi in onda nell’intervallo delle partite di Coppa Italia.Proporrò alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni giovedì 23 nello spot di ‘Porta a porta’ che andrà durante Don Matteo”.