Si è svolta oggi in un albergo del centro di Milano l'Assemblea di Lega, presenti tutti e venti i club di A e tra i temi affrontati c'è stata anche la possibile esclusione dal campionato dei campani, che non hanno ricevuto offerte concrete per perfezionare la cessione del club entro il 31 dicembre, limite fissato dopo la prima deroga della Figc.(Claudio Lotito si è astenuto dalla votazione, così come la Salernitana) alla richiesta che il trust incaricato della cessione della Salernitana possa proseguire nella gestione e terminare così la stagione sportiva. La questione sarà discussa dal Consiglio Federale del prossimo 21 dicembre. Il presidente della Lega Serie A,, commenta: "I club hanno espresso una richiesta di proroga fino alla fine del campionato, con delle condizioni che devono essere definite già da ora. Auspicabile che la Salernitana non venga esclusa per evitare problemi più gravi? Credo che i club amino lo sport, credo che questo basti e va da sé".