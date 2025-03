Caso Ronaldo, rinviata l'udienza sul ricorso della Juventus: cosa succede

Getty Images

Caso Ronaldo-Juventus: le ultime

Come riportato da Tuttosport, non si terrà il 20 marzo, come previsto, la nuova udienza sullo "scontro" tra la, una battaglia legale relativa alla mancata corresponsione delle mensilità che erano state differite nell'ambito della cosiddetta, risalente all’epoca dell’emergenza Covid. La nuova calendarizzazione del procedimento portato avanti dalla quinta sezione lavoro è stata fissata per il, con inizio alle 11.00."Si parte sempre dalla decisione del Collegio Arbitrale di accogliere parzialmente la richiesta del calciatore portoghese, obbligando il club bianconero a versare a Ronaldo poco meno di 10 milioni di euro", spiega Calcio & Finanza. "Ma la società bianconera aveva annunciato di aver presentato un, la cui udienza, è stata ora appunto fissata per il 14 maggio, posticipata rispetto al 20 marzo, come era emerso dalla semestrale della Juventus pubblicata alcuni giorni fa. Secondo i documenti, il giudice che segue il procedimento sul caso in particolare è Gian Luca Robaldo".