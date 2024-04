Ronaldo-Juve, la reazione del club alla decisione dell'arbitrato

Caso stipendi, la Juve può fare ricorso?

Perché la Juve dovrà pagare Ronaldo?

Il Collegio arbitralea Cristiano Ronaldo. Il contesto é quello della manovra stipendi e dei 19,5 milioni di euro che il calciatore portoghese richiedeva al club bianconero, come stipendi arretrati e non pagati.La Juventus, riferisce Tuttosport, non l’ha presa benissimo. Se non altro perchéIn un arbitrato prevale l’irritualità e può succedere di tutto, anche che alla fine ci sia una decisione di sostanziale buon senso, ma che sa di «un po’ per uno non fa male a nessuno», che non è esattamente un principio di diritto."La Società sta esaminando la decisione del Collegio Arbitrale, riservandosi ogni valutazione e iniziativa a tutela dei propri diritti", ha scritto la Juventus nel comunicato ufficiale si legge,per capire se ci sono quei margini. Certo, la Juventus si aspettava di non dover pagare nemmeno un euro a Ronaldo, basandosi sul fatto che in occasione delle due manovre stipendi del periodo Covid, Cristiano aveva firmato la rinuncia agli stipendi, ma non la lettera con la quale la Juventus si impegnava a restituire parte di quei salari nel corso degli anni successivi sotto varie forme.Perché il Collegio riconosce, comunque, a Ronaldo i 9,7 milioni? In sostanza perché - secondo gli arbitri -riporta il quotidiano. Insomma, quei soldi li hanno presi tutti (si legge in una parte del lodo) e quindi, alla fine, li dovrebbe prendere anche Ronaldo, pur sottolineandone le colpe, che vanno dalla mancata firma al comportamento successivoNon perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!