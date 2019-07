La sentenza arrivata poco fa da La Vegas, non lascia spazio a dubbi. Mancano le prove per, appunto, dimostrare l'accusa di stupro mossa da l'ex modella ​Katheryn Mayorga a Cristiano Ronaldo. A confermare le notizie che arrivano dal Nevada, oltre al comunicato ufficiale, si aggiungono anche le parole del procuratore Steve Wolfson: "Non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e che non saranno contestati capi d'accusa al calciatore".