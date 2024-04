Del caso Ronaldo ha parlato l'avvocato Roberto Afeltra su Radio Radioi: "Oggi questo lodo, soprattutto in quella indicazione del dispositivo che dà responsabilità uguali ad entrambe le parti, al punto che compensa tutte le spese, sia di lite che di funzionamento del collegio – e soprattutto riduce da 19 milioni a 9 milioni l’importo – ci fa sapere che il contratto non c’era più.Sorge una nuova obbligazione, una cosiddetta ‘obbligazione novativa’ dal mancato rispetto della finalizzazione delle trattative, intervenuta nel momento in cui Ronaldo aveva accertato e verificato che aveva la cosiddetta aspettativa che quel nuovo accordo si sarebbe formalizzato. Ecco dov’è la distinzione fondamentale che incide. E inciderà molto sul penale".