Come racconta il Corriere dello Sport,vuole i 19.5 milioni di arretrati con la Juventus. Il suo team di legali sostiene infatti che la Juve avrebbe garantito a Ronaldo la corresponsione di quegli emolumenti in forma differita, sotto forma di bonus o incentivo all’esodo in caso di cessione. E’ ciò che risulterebbe anche dagli atti dell’inchiesta della Procura di Torino. Il club, dal canto suo, si dice sereno e ritiene di non avere pendenze alcune nei confronti del suo ex campione.