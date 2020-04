Altro giro altra corsa: ​“So che Ronaldo ama Madrid, questa è una cosa certa. Ed è chiaro che ami anche il Real Madrid, è uno dei club più importanti al mondo, se non quello più importante.”. Musica e parole di José Fonte, difensore portoghese e compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo . Ormai non passa giorno senza che dall'estero si parli del ritorno di Cristiano Ronaldo alla Casa Blanca. La verità, ad oggi, è solo una: al Bernabeu si sono pentiti di aver lasciato partire l'attaccante portoghese nell'estate del 2018, cedendolo alla Juve per oltre 100 milioni di euro.Cristiano Ronaldo ha un contratto con la Juventus fino al 2022 e secondo quanto ci risulta c'è la volontà sia da parte del calciatore che da parte della Juve di onorare il contratto fino all'ultimo giorno.Se la Juve aprisse, a sorpresa, alla cessione, non lo farebbe per meno di 55-60 milioni, cifre necessarie appena per scongiurare minusvalenze e già difficili da individuare sul mercato per Ronaldo che resta tra i più forti di tutti ma già salito a 35 anni.La Juve quindi non ha paura di perdere il suo campione, né ci sta pensando almeno per il momento. Tra tutte le voci che arrivano, però, ce n'è una in particolar modo che spaventa i tifosi bianconeri: quella di Edu Aguirre che la scorsa settimana ha ammesso tra le righe che CR7 potrebbe non aver lasciato per sempre Madrid . Aguirre, giornalista di El Chiringuito è uno degli amici più stretti di Cristiano Ronaldo, spesso è venuto a trovarlo qua a Torino. Quindi, sulla carta, quando parla lo fa con cognizione di causa.@lorebetto