Il futuro di Ronaldo è in bilico, ma il club tiene il pugno duro: tensione tra le parti, sfociata per la poca chiarezza mostrata dal super agente in questi giorni e ore. Per questo motivo la Juventus ha deciso di convocare Jorge Mendes e tenere un primo incontro con lui. Ne sono previsti altri. Al primo incontro erano presenti Arrivabene, Nedved e Cherubini. Il discorso è aperto, ma la Juve detta le condizioni: la principale è chiara, non sarà svincolato a zero.