Caso Ronaldo, ancora tutto rinviato: cosa succede per la Juventus

Lodo Ronaldo: quando si avranno novità

Tutto rimandato. Come scrive Tuttosport, l'udienza sul contenzioso tra la, relativo al mancato pagamento di alcune mensilità risalenti al periodo dell’emergenza Covid e legate alla cosiddetta, è stata rinviata al prossimoSolo in quella data si tornerà a discutere del caso, dopo che il Collegio Arbitrale aveva parzialmente accolto le richieste del fuoriclasse portoghese, imponendo al club bianconero di versargli quasi, circa la metà della cifra inizialmente chiesta da CR7.

Il ricorso della Juventus

La Juventus ha fatto ricorso contro quella decisione, come riportato anche nell’ultima semestrale finanziaria del club. L’udienza, inizialmente fissata per il 20 marzo e già rinviata una prima volta, è stata nuovamente posticipata nella mattinata di ieri e ora è calendarizzata per mercoledì 24 settembre.Per la società, che sta attraversando una fase di razionalizzazione dei costi, si tratta di un tema particolarmente sensibile, soprattutto alla luce del recente intervento di Exor, che ha garantito nuova liquidità nelle casse del club.