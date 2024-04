Il Collegio arbitrale ha condannato la Juventus al pagamento di 9,8 milioni a Cristiano Ronaldo. Il contesto é quello della manovra stipendi e dei 19,5 milioni di euro che il calciatore portoghese richiedeva al club bianconero, come stipendi arretrati e non pagati. L'arbitrato ha decretato che il club bianconero dovrà pagare 9,8 milioni di euro per "responsabilità precontrattuale". Inoltre, è riconosciuto un concorso di colpe. Ne parla Tuttosport secondo cui alla Juventus sono sicuri che "in un tribunale civile, molto probabilmente, non ci sarebbe stato match, visto che, in diritto, la mancanza della firma di Ronaldo sugli accordi della manovra stipendi sarebbe bastata per invalidare le sue richieste. In un arbitrato prevale l’irritualità e può succedere di tutto, anche che alla fine ci sia una decisione di sostanziale buon senso".