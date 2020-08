Prima erano solo tornei tra detenuti, dove ha vinto un maiale facendo quello che sa fare meglio: giocare a calcio. Ora, però, Ronaldinho, agli arresti domiciliari in Paraguay a causa di documenti falsi, ha abbandonato il pallone dedicandosi ad altro. Come riporta il quotidiano Hoy, per la precisione l'ex Psg, Barcellona e Milan è protagonista di "interminabili festini, fiumi di alcol e un costante via vai di modelle e donne avvenenti". Il tutto nel lussuoso hotel di Asuncion in cui Dinho sta scontando gli arresti domiciliari col fratello Roberto Assis.



ROUTINE SFRENATA - Hoy parla di "routine sfrenata" tra i corridoi dell'hotel Palma Roga: "movimentate feste all'alba in compagnia di donne che si danno il cambio di giorno in giorno. Queste, invece, le parole di un impiegato dell'albergo: "noia e solitudine non fanno certamente parte della movimentata routine di Dinho negli ultimi quattro mesi". "Nel parcheggio sotterraneo di quell'hotel c'è un via vai costante di avvenenti ragazze introdotte in gran segreto. Arrivano, si fermano fino all'alba e vanno via nella più totale discrezione scortate su auto dai vetri oscurati". "L'alcol scorre a fiumi e la musica pompa ad alto volume" le parole di un altro presunto testimone. Ronaldinho continua a scontare... la sua pena.