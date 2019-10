Gianluca Rocchi si è dimostrato al top a livello di arbitri in Serie A con una prestazione perfetta nel derby d'Italia tra Inter e Juventus. Il fischietto di Firenze, però, chiuderà la carriera al termine della stagione, nonostante il desiderio della Uefa, che lo vorrebbe come arbitro della finale di Champions League, se nessuna italiana dovesse raggiungere la finale di Istanbul e come secondo fischietto italiano, insieme a Orsato, per gli Europei del 2020. L'Associazione Italiana Arbitri, però, ha detto no a una seconda proroga del suo ritiro.