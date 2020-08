In casa Juventus scoppia il caso rimborsi. E non a causa del club, che ha prontamente rimborsato in contanti i tifosi dei biglietti comprati per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan e Juve-Lione di Champions League. Piuttosto, come riporta Tuttosport – i fan ancora a secco sono quelli che hanno comprato il biglietto sul portale Ticketone. Dalle indicazioni, avrebbero dovuto ricevere un riaccredito sulla carta con cui hanno proceduto al pagamento, cosa che non è avvenuta. Molti si sono addirittura rivolti al portale stesso senza ricevere risposto. Stessa sorte per chi si è rivolto in ricevitoria: il termine per il saldo era fissato al 3 agosto 2020.