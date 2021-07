Il caso-rimborsi emerso per l'Associazione Italiana Arbitri alla fine della passata annata, sta portando alle prime condanne che allontaneranno dalle gare anche Arbitri che nella scorsa stagione sono stati protagonisti addirittura di alcuni big match. A seguito dell'indagine e del processo per le presunte note spesa alterate sono stati squalificati dalla Commissione disciplinare dell'Aia, tra gli altri, i due arbitri di Serie ALa sospensione decisa per i due è rispettivamente di 13 mesi per il primo e 16 per il secondo. Una durata che se non ridotta nei successivi gradi di giudizio costerebbe ai due lo stop definitivo dall'attività come da normativa federale.