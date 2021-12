Cosa succede conindagato? Come racconta il Corriere dello Sport, l'obiettivo dell'indagine è anche quello di definire la funzione della presunta «rete Ramadani». Per questo sono stati acquisiti dagli inquirenti copie di documenti sui rapporti economico-commerciali che sono stati instaurati sin dal 2018 con 11 club. L'indagine è collegata a un procedimento simile avviato in Spagna e ora già arrivato a processo.