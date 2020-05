Adrien Rabiot tornerà in Italia quasi per ultimo. Dopo di lui resta solo Gonzalo Higuain. Intanto il francese si appresta a tornare a Torino nella giornata di mercoledì. Adrien non ha infranto alcuna norma in quanto gli allenamenti individuali alla Continassa erano anche facoltativi e per questo la società non può prendere nessuna decisione disciplinare contro il calciatore sebbene dal punto di vista della professionalità, il club si aspettava ben altro comportamento da uno dei calciatori più pagati in rosa. Nonostante questo nessuna multa all'orizzonte.