Non sta piacendo la presa di posizione di Adrien Rabiot . Il centrocampista francese è ancora in Costa Azzurra, dove sta trascorrendo la quarantena e non ha ancora fatto sapere nulla in merito al ritorno, nonostante il Cts abbia dato il via libera agli allenamenti di squadra dal 18 maggio., non difforme da quello mostrato ai tempi del Paris Saint-Germain, per questo sta pensando di piazzarlo sul mercato. Prelevato a costo a zero la scorsa estate, Rabiot rappresenta una netta plusvalenza per il bilancio bianconero: secondo quanto riporta Don Balon,