Un pezzo di Juve in vendita. Sono diversi i giocatori sul mercato, qualcuno cedibile solo al giusto prezzo, qualcun altro vero e proprio esuberi da piazzare per realizzare plusvalenze preziose in termini di bilancio. E' il caso di Rabiot, che ha deluso l'ambiente e non ha rispettato le attese, anche con i suoi atteggiamenti fuori dal campo. La Juve vuole piazzarlo e cerca acquirenti, scrive la Gazzetta, per abbassare il costo del personale.